«Авито»: в начале года в Калининграде существенно подешевели смартфоны iPhone

Средняя стоимость смартфонов iPhone на «Авито» за I квартал 2024 года снизилась в Калининграде на 28%, составив 57 тыс. рублей. Такие данные приводит пресс-служба сервиса.



Продажи новых устройств на платформе за год выросли в 2,5 раза. Средняя цена смартфона на сайте составила в начале года порядка 51 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2023 показатель снизился на 23%. Доля продаж новых устройств по брендам: Apple — 73%, Samsung — 9%, Xiaomi — 8%. Растёт популярность и других китайских марок.

Б/у гаджеты с помощью сервиса в I квартале 2024 года калининградцы стали покупать на 15% чаще. Средняя стоимость такого устройства — 24 тыс. рублей.

По итогам 2023 года тройку самых продаваемых в России смартфонов впервые составили исключительно китайские марки.