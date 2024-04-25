Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести режим ЧС на Куршской косе из-за подтоплений. Идею он высказал на оперативном совещании регионального правительства 25 апреля.

«У нас часть работ по части Куршской косы завершены, все хорошо, но явления штормовые продолжаются, и некоторые участки меня очень беспокоят. Мы с [директором национального парка „Куршская коса“] Анатолием Анатольевичем [Калиной] договорились, что он попробует и федеральный ресурс под это подтянуть. Я считаю, надо нам оформить историю с ЧС, потому что если мы работать с ней не будем, то у нас вернутся времена из десятого века, когда это было островом», — считает глава региона.

По его словам, на Куршской косе есть участки, где вода стоит постоянно. «Если двигаться в сторону Литвы, справа все время вода местами. Такой пруд между дорогой и велодорожкой», — сказал Антон Алиханов, отметив, что ситуация может негативно влиять как на автомобильную дорогу, так и на велосипедную.

В 2022 году отремонтировали первые километры дороги при въезде на Куршскую косу. Работы были направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением этого участка трассы в штормовой период.