Власти Светлогорска пообещали благоустроить дорогу к слипу в Филинской бухте к июлю

Власти Светлогорска пообещали благоустроить дорогу к слипу в Филинской бухте к июлю
Изображение со страницы Антона Алиханова «ВКонтакте»
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Дорога к слипу для рыбаков в Филинской бухте будет готова к концу июня — началу июля, заявил глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко на оперативном совещании регионального правительства 25 апреля.

«Торги прошли, контракт заключен, там срок до конца июня — начала июля», — сказал он. По словам Бондаренко, подрядчиком строительства выступает калининградская компания, сейчас она занимается закупкой материалов.

«Ну да, чтобы у нас к сентябрю-октябрю... да и в августе можно треску ловить, в принципе, помнится мне, хорошо она ловилась», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По данным сайта госзакупок, торги на благоустройство спуска к берегу поселке Приморье под Светлогорском выиграло ООО «Балтик Строй Проект». Сумма контракта составила 37,2 млн руб.

Проблема, связанная со слипом в Филинской бухте, обострилась в 2020 году — после того, как власти решили перекрыть доступ к воде для лодок из-за строительства детского спортивно-оздоровительного центра. В защиту самодельного слипа, который, по словам активистов, десятилетиями был самым удобным и популярным местом у рыбаков, тогда стали проводить регулярные акции.

Областные власти еще в 2021 году заявляли, что на месте кустарного спуска должен появиться новый. В июне 2023-го губернатор Антон Алиханов назвал строительство слипа «приоритетным» и оценил его в 70-100 миллионов рублей.

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