Плюс видеонаблюдение: власти оценивают новый слип в Филинской бухте в 70-100 млн руб.

Областные власти считают «приоритетным» строительство нового слипа в Филинской бухте. По предварительным оценкам, для этого потребуется от 70 до 100 млн рублей, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве в среду, 7 июня, губернатор Антон Алиханов.



Слип планируют построить «рядом со старым, чтобы быть независимыми ни от каких решений по спортлагерю», сказал Антон Алиханов. При этом он поручил установить в этом месте камеры видеонаблюдения. «С тем, чтобы мы потом проверяли. С тем, что, так сказать, уходит в море, и что причиаливает обратно, имею в виду грузы. Понятно, да? Это вопрос и про нелегальную добычу янтаря, и про нелегальную добычу водных биоресурсов. Иногда у нас люди не могут остановиться, надо тоже за этим внимательно смотреть», — отметил он. Также губернатор сообщил, что слипы планируется открыть в Светлом и в Янтарном. «Был там, [в Янтарном], слип, но, опять, тоже, чтобы это была государственная история. Тоже сопроводить силовой составляющей и контролем», — добавил Антон Алиханов.