Алиханов: на субсидированные билеты для калининградцев осталось 170-180 млн рублей

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На субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области есть еще порядка 170-180 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Антона Алиханова.

«Нам обещают коллеги из Минтранса РФ, что они с первых чисел мая должны продажи [субсидированных авиабилетов] начать. Понятно, что у нас часть года прошла, до совещания у президента РФ, когда билеты продавались по другой системе, когда жители других регионов, входящие в категории студенты, пенсионеры, инвалиды, они могли покупать билеты в Калининград и обратно по субсидированным ценам. Но объем средств определенный сохранен — около 170 или 180 млн рублей, который будет сейчас, собственно, доступен исключительно жителям нашего региона и студентам, которые в регионе учатся», — уточнил губернатор.

Он отметил, что власти уже обратились к федеральному центру с заявками о дополнительном финансировании программы субсидирования авиабилетов в регион в надежде получить часть средств от экономии на авиасубсидиях в целом по России.

Как напоминает информагентство, в соответствии с принятыми решениями с мая 2024 года субсидированные авиабилеты смогут приобрести все граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в Калининградской области, а также студенты-очники, обучающиеся в вузах региона. В список городов, на которые распространяются субсидии на авиаперевозки из Калининграда и в обратном направлении, включены Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Калуга, Москва, Мурманск, Санкт- Петербург, Сочи.

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