Власти назвали стоимость субсидированных авиабилетов для калининградцев

Стоимость субсидированных авиабилетов для жителей Калининградской области до Москвы составит 3800 рублей в один конец, до Санкт-Петербурга — 3500 рублей. Их можно будет приобрести лично в представительствах авиакомпаний, авиакассах, на сайтах авиакомпаний, либо в приложениях. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.



В список льготных направлений также вошли Екатеринбург — 8500 руб., Жуковский (Московская обл.) — 3800 руб., Мурманск — 6000 руб., Архангельск — 5500 руб.

В Москву и Санкт-Петербург по спецтарифам можно будет улететь рейсами «Аэрофлота», в Екатеринбург и Жуковский — «Уральскими авиалиниями», в Мурманск и Архангельск — «Смартавиа». «Авиакомпании подтвердили готовность продавать льготные билеты в своих приложениях и сайтах», — отметил Лысков.

По его словам, продажа субсидированных авиабилетов начнется с 1 мая. Приобрести их смогут жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе, в том числе учащиеся вузов, расположенных на территории Калининградской области.

«Льгота распространяется на иногородних учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области, которые не имеют постоянной прописки на территории региона, в течении текущего года. Информация об этом будет размещена дополнительно», — пояснил начальник пресс-службы правительства.