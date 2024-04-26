Горвласти анонсировали торги на ремонт ул. Энгельса в Калининграде

Власти Калининграда выделяют 55,8 млн рублей на ремонт ул. Энгельса. Анонс тендера по выбору подрядчика опубликовали на сайте областного Центра торгов.



Заказчиком выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Средства выделены на 2024 год.

Улица Энгельса вошла в список объектов, на которые городские власти пообещали направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог. Как поясняла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, предполагается «приведение в нормативное состояние отдельных повреждённых участков».