В дни репетиций и проведения парада меняются маршруты областных автобусов

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В дни репетиций и проведения парада ко Дню Победы в Калининграде меняются маршруты областных автобусов. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

Автобусы будут ходить по измененным маршрутам 2 и 3 мая с 19:00 до 24:00, 6 и 8 мая — с 10:00 до 14:00, 9 мая — с 7:00 до 13:00.

— автобусы, следующие с Ленинского проспекта на ул. А. Невского/Литовский вал, пойдут через ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. А. Невского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

— автобусы, следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира, пойдут по Московскому проспекту, ул.Генерала Буткова, правой Набережной, Вагоностроительной и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

— автобусы, следующие с Ленинского на Советский проспект, пойдут через ул. Шевченко, Пролетарская, Черняховского, Горького, Северный обход, Советский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении по тому же маршруту.

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