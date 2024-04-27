Гурьевские власти намерены снести здание общественной бани

Гурьевские власти намерены снести здание общественной бани
Фото: скриншот «Google Карт»

В Гурьевске решили снести здание общественной бани на улице Лесной, 3. Аукцион на проведение работ размещён на портале госзакупок.

Согласно документации к тендеру, подрядчику до 31 июля предстоит демонтировать здание 1970 года постройки общей площадью 462,4 км. м. Начальная (максимальная) стоимость сноса — 6,8 млн рублей. Исполнителя работ планируют определить 16 мая.

Как сообщал ранее «Русский Запад», в феврале 2023 года власти Гурьевска закрыли для посещения общественную баню на Лесной улице из-за аварийного состояния. Позже стало известно о планах окружной администрации по её сносу, однако районная прокуратура требовала от властей пересмотра решения в сторону возможного восстановления здания.

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