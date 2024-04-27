Власти ищут подрядчика для ремонта исторического здания ДК в Железнодорожном

Власти ищут подрядчика для капитального ремонта дома культуры в Железнодорожном. Работы оцениваются более чем в 100 млн рублей. Аукцион размещён на портале госзакупок в субботу, 27 апреля.

Согласно проектной документации, в здании планируются ремонт кровли и фасада, отделочные работы внутри помещений, гидроизоляционные работы наружных стен подвала, монтаж инженерных коммуникаций, установка оконных и дверных блоков, устройство дорожных покрытий, выполнение отмостки и др. Заказчиком выступает Правдинский городской дом культуры, начальная (максимальная) цена на аукционе составляет 114,5 млн рублей. Подрядчика определят 17 мая. Его обязывают завершить капремонт не позднее 1 ноября 2025 года. Объектом культурного наследия здание не является.

«Дом культуры построен в Гердауэне на Лодингхаузен-штрассе в начале XX века. В послевоенные годы здание использовалось по прямому назначению, ныне в нём размещается Детская школа искусств посёлка Железнодорожного», — сообщает сайт «Пруссия 39».