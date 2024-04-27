У крепости Пиллау в Балтийске хотят построить псевдоисторическую «панельку» (фото)

В Балтийске на ул. Артиллерийской хотят построить многоквартирный жилой дом в псевдоисторическом стиле. Его проект согласовали на заседании регионального градсовета 27 апреля.

Застройщиком выступает компания «КПД — Калининград», специализирующаяся на панельном домостроении. Площадь земельного участка составляет 4957 квадратных метров, из них застроить хотят 2009 квадратов. На первом этаже дома предусмотрены помещения для 13 офисов, со второго по четвертый этаж должны расположиться 105 квартир. Парковка позволит вместить 33 автомобиля.

«Мы находимся в охранной зоне крепости Пиллау. Соответственно, у нас есть определенные ограничения <...>, — отметил архитектор Федор Лученко, представлявший проект. — Был проведен анализ исторической застройки и принято решение работать в псевдоисторическом ключе, опираясь на историческую застройку. Она была примерно такой же этажности, [решили] взять от нее какие-то архитектурные приемы, скатные крыши, высокие кровли».

По словам Лученко, дом будет построен из панелей. Фасады намерены отделать штукатуркой, вставками из керамической плитки и имитацией камня в цокольной части. Устанавливать забор вокруг жилого комплекса не планируется.





Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне назвал проект «историческим событием». «Наше панельное домостроение в регионе, у них такой пилотный проект, я смотрю на этот дом, и мне сложно представить, как это будет сделано из железобетонных готовых изделий, собранных в конструктив», — сказал Генне. При этом он отметил, что «дом очень приятный», и его «легко представить в застройке Балтийска».

Архитектор Олег Васютин также оценил проект как «прорыв в панельном домостроении». «Это, наверное, очень редкий случай, когда с проектом все в порядке. Не будем считать количество парковочных мест и тому подобное... Я тоже думаю, что это какой-то прорыв в панельном домостроении. Если так пойдет, то это будет удача самая настоящая», — считает он.

Новый участник градсовета, главный архитектор проектной мастерской «Другая архитектура» Владимир Панифедов заявил, что не готов назвать проект прорывом, «пока его не построят». Также он рекомендовал обратить внимание на качество материалов для отделки: «Это можно сделать очень близко к визуализации, и это будет хорошо, и можно сделать так же близко, но это будет просто ужасно смотреться. Надо в паспорте фасадов не оставить возможности интерпретировать строителям это решение, надо конкретно указать, как будет выглядеть имитация [камня на фасаде]».

За релизацию проекта проголосовали практически все участники обновленного градсовета.

Иллюстрации из презентации архитектора Федора Лученко на градсовете 27 апреля