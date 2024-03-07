«Хотят послушных»: из областного градсовета выводят троих неудобных архитекторов

Из состава областного архитектурно-градостроительного совета намерены исключить троих членов Союза архитекторов России и заменить их другими специалистами. На ротацию указывает опубликованный проект постановления правительства Калининградской области, который на данный момент проходит публичное обсуждение. В списке исключенных — руководитель «Архитектурной мастерской „4+“» Сергей Гулевский, руководитель бюро «Студия архитектуры» Олег Копылов и бывший главный архитектор Калининграда, возглавляющий сегодня «Архитектурное бюро Купердяева» Олег Купердяев.



Место экспертов в градсовете должны занять заслуженный архитектор РФ Юрий Москвитин, главный архитектор проектной мастерской «Другая архитектура» Владимир Панифедов и руководитель архитектурной мастерской «Архпроект» Сергей Чечин. «Новый Калининград» связался с архитекторами, которых собираются убрать из совета, чтобы выяснить, почему их кандидатуры посчитали неудобными.

Олег Копылов, руководитель бюро «Студия архитектуры»:

«В принципе, я знал, что собираются что-то менять. Изначально собирались весь состав поменять, а сейчас решили только троих. Союз архитекторов имеет стойкое ощущение, что это касается архитекторов, имеющих свое личное мнение, иногда идущее в разрез с этой градостроительной политикой. Архитекторы — это не политические фигуры, но есть кукловоды, которые хотят и здесь перетасовать колоду. Это ни для кого не секрет. Хочется кого-то попокладистее. Но в наше время разоблачать кого-то просто смешно. Это уровень сотого порядка».

Олег Копылов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Да, наверное, были неосторожные высказывания, которые повлияли на планы некоторых персон на строительство жилого квартала на месте Дома Советов. Я тоже выступил по этому поводу. Тема уже ушла с повестки, но все-то знают, кому это было нужно. И вот на основании какого-то постановления происходит ротация. Если они хотят иметь послушный градсовет, пусть они его получат. Есть такая довольно известная фраза — опираться можно только на то, что сопротивляется. В качестве примера можно привести стол. Человек обопрется на него рукой, и если стол слабенький, то он упадет вместе с этим столом. Если стол крепкий, на него можно опираться. К людям это тоже относится. Руководители часто не понимают этого, и в их окружении часто находятся только послушные фигуры. Кто не имеет независимого мнения, тот входит в любой пул».

Олег Купердяев, директор ООО «Архитектурное бюро Купердяева», бывший главный архитектор Калининграда:

«Я так понимаю, что это решение наших руководителей. Они хотят видеть какую-то ротацию спустя год или два работы градсовета. Со своей стороны могу сказать, что мы отработали честно (если нас исключат). Собственно, и говорить-то больше нечего. Как ни странно, в последнем составе градсовета было очевидно, что люди выступают, обсуждая тот или иной проект, конкретно и по делу, профессионально и честно обозначали свое мнение. Мне очень импонировало, что обсуждение проектов было более-менее объективным. Может, и есть смысл в том, чтобы менять состав каждые год-два. Насколько решение будет правильным, будет зависеть от профессиональной квалификации следующего состава. Время покажет. Пока не знаю, что это будет, но в любом случае людей обсуждать не буду — мне не очень это нравится».

Сергей Гулевский, руководитель «Архитектурной мастерской «4+», председатель экспертного Совета по вопросам архитектуры и градостроительства при калининградском Союзе архитекторов:

«Я там неудобная фигура. Последняя капля была, наверное, на минувшем градсовете, когда я раскритиковал политику строительства на острове. Но все понимают, что так и есть. Кому-то надо обозначить, что король-то голый. Видать, я наступил на больную мозоль. Но тут ничего страшного нет, собака лает, а караван идет. Все равно рано или поздно... Людям надо объяснять, что происходит. Многие этого не понимают, а в последние годы происходит следующее: архитекторы оказались очень неудобными людьми и их вытравили отовсюду, из всех органов, которые занимаются градостроением и градоустройством. Там ни одного специалиста нет, зато есть две парадные должности: главный архитектор города, у которого вообще нет никаких полномочий, и главный архитектор области, который также не находится в составе министерства, занимающегося вопросами градостроительства. Получается, что ведомства которые занимаются градостроением и градоустройством, компетенций никаких не имеют».

«Архитекторам сказали так: „Когда мы решим, где и что строить, какой этажности, вы на градсовете смотрите, в какой цвет покрасить. Все остальное, особенно, что касается продажи земли, мы решим без вас“. Результат мы видим. На Сельме есть улица Елизаветинская. Там дома покрашены в такие цвета, что просто слов нет. Где они такие примитивные и убогие краски берут? И всем пофиг дым. А на градсовет нам приносят маленькие домики из Светлогорска, и мы сидим там, по четыре часа напрягаемся. На той же Сельме зайдите внутрь квартала на Челнокова-Согласия. Там потеряться можно. Никакой структуры нет понятной, дома покрашены в какие-то дикие фиолетовые цвета. Ребенок здоровый вырастет в такой среде? Мне кажется, нет. В этих убогих человейниках вырастают убогие люди. Вообще проблема серьезная, а не тити-тили, трали-вали. Если должным образом подойти к вопросу, за те же деньги можно получить совершенно иное градостроительное качество. Но все делают вид, как будто ничего не видят и ничего не понимают. Остается надеяться, как там Владимир Владимирович в своем послании сказал Федеральному Собранию, что придут ребята с фронта конкретные и порядок наведут в конце концов. Я не сторонник репрессий, но доходить-то должно до людей».

«Если говорить о градсовете, то это совещательный орган при главном архитекторе области. Мы ему советуем, и если он, [Евгений] Костромин, далее не нуждается в моих советах, что я могу поделать? Ничего. Значит, он нуждается в советах других людей. И ради бога. Обижаться глупо. Я чувство обиды из себя вытравил уже очень давно. Городу я пользу продолжаю приносить и буду дальше работать».

Региональный архитектурно-градостроительный совет был создан по инициативе губернатора Калининградской области Антона Алиханова в январе 2018 года. Согласно положению о совете, решения этого органа носят рекомендательный характер. Изначально в совет вошли 15 человек, среди которых частнопрактикующие архитекторы Александр Башин, Олег Копылов, Сергей Гулевский, Андрей Денисов, Елена Кохан, Олег Купердяев и Виталий Русакович. Также в него входят архитекторы-чиновники Евгений Костромин (главный архитектор Калининградской области) и Вячеслав Генне (экс-главный архитектор Калининграда, сейчас — советник губернатора по архитектуре).

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград