Градсовет одобрил проект поликлиники для улицы Кошевого (фото)

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области единогласно одобрил проект поликлиники, которую планируется построить между улицами Олега Кошевого и Аллеей Смелых. Необходимость выноса проекта на обсуждение, по словам главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина, связана с «необходимостью отклонения от предельных разрешенных параметров», так как объект будет превышать допустимую высоту в 26 метров. Костромин заметил, что один объект по этому проекту уже реализован на Сельме: «По сути, это повторное применение уже существующего социального проекта».



«Данный объект планируется на основе проекта повторного применения, реализованного и введенного в эксплуатацию на улице Согласия, — подтвердила представительница компании АО „Западный проектно-изыскательский институт“, демонстрировавшая слайды презентации. — По архитектурным характеристикам он предельно простой, но сложный по внутрянке, потому что оборудование довольно сложное ввиду функциональности объекта. Так как это проект повторного применения, то внесение изменений в него нежелателен».

Проектировщик пояснил, что поликлиника, под которую ранее был выделен участок площадью 17 005 м², будет состоять из детского и взрослого отделений. Детское отделение, по его словам, будет обращено фасадом к улице Кошевого, а взрослое — на Понартскую. Рассчитана поликлиника на 1120 посещений в смену.

Фото: слайды презентации

Так как проект типовой, у архитекторов вопросов к нему не возникло. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне даже оговорился, что получается «милая и симпатичная больница, прямо хочется туда ходить».

Превышение высотности на два метра совет посчитал несущественным, однако посоветовал представить паспорт фасада с «вариантностью колористических решений».

Отметим, что в сентябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал начать строительство новой поликлиники на ул. Кошевого в 2024 году и закончить его «года за два». «У нас есть земельный участок на пересечении Аллеи Смелых и улицы Олега Кошевого, — говорил Алиханов. — В этом году, вот сейчас поправки мы вносим, средства для того, чтобы вынести все сети оттуда, и в следующем году мы просто обязаны начать там строительство поликлиники».