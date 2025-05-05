Беспрозванных: проектирование поликлиники на Аллее Смелых затянуто

Беспрозванных: проектирование поликлиники на Аллее Смелых затянуто
Фото предоставлено Градсоветом
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Проектирование поликлиники в районе улиц Аллея Смелых и Олега Кошевого руководство Калининградской области посчитало затянутым и предложило его ускорить. Об этом в своём телеграм-канале в понедельник, 5 мая, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Поликлиника на Аллее Смелых — затянутый проект. Микрорайон расширяется, нужна необходимая инфраструктура, — заявил глава региона. — Сдвигаем график влево, берём готовый проект, как на Сельме, чтобы быстрее пройти экспертизу и начать строительство. Поликлиника примет больше 50 тысяч жителей и разгрузит ближайшие медучреждения».

Напомним, что в апреле прошлого года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект поликлиники, которую планируется построить между улицами Олега Кошевого и Аллеей Смелых. Вынос проекта на обсуждение, по словам главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина, тогда был связан с «необходимостью отклонения от предельных разрешенных параметров», так как объект будет превышать допустимую высоту в 26 метров.

При этом Костромин заметил, что один объект по этому проекту уже был реализован на Сельме: «По сути, это повторное применение уже существующего социального проекта».

В сентябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал начать строительство новой поликлиники на ул. Кошевого в 2024 году и закончить его «года за два». «У нас есть земельный участок на пересечении Аллеи Смелых и улицы Олега Кошевого, — говорил Алиханов. — В этом году, вот сейчас поправки мы вносим, средства для того, чтобы вынести все сети оттуда, и в следующем году мы просто обязаны начать там строительство поликлиники».

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