Беспрозванных: проектирование поликлиники на Аллее Смелых затянуто

Проектирование поликлиники в районе улиц Аллея Смелых и Олега Кошевого руководство Калининградской области посчитало затянутым и предложило его ускорить. Об этом в своём телеграм-канале в понедельник, 5 мая, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Поликлиника на Аллее Смелых — затянутый проект. Микрорайон расширяется, нужна необходимая инфраструктура, — заявил глава региона. — Сдвигаем график влево, берём готовый проект, как на Сельме, чтобы быстрее пройти экспертизу и начать строительство. Поликлиника примет больше 50 тысяч жителей и разгрузит ближайшие медучреждения».

Напомним, что в апреле прошлого года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект поликлиники, которую планируется построить между улицами Олега Кошевого и Аллеей Смелых. Вынос проекта на обсуждение, по словам главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина, тогда был связан с «необходимостью отклонения от предельных разрешенных параметров», так как объект будет превышать допустимую высоту в 26 метров.

При этом Костромин заметил, что один объект по этому проекту уже был реализован на Сельме: «По сути, это повторное применение уже существующего социального проекта».