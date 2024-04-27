Алиханов: концессионер не успевает сдать школу на Левитана к сентябрю

Срок сдачи школы на улице Левитана, строительством которой занимается ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение», снова может сдвинуться вправо. Об этом во время общения со своими подписчиками «ВКонтакте» сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



Когда одна из горожанок поинтересовалась, откроют ли школу к 1 сентября этого года, как было обещано, губернатор ответил, что очень в этом сомневается. «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова», — написал Алиханов.

Строительство школы по улице Левитана в Калининграде на данный момент уже находится на контроле прокуратуры в связи с отставанием от графика. Учебное заведение на 1,1 тысяч мест в рамках национального проекта «Образование» выполняются по концессионному соглашению администрации Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно о том, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. По концессионному соглашению школу должны были построить до конца текущего года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. Заместитель главы также пояснил, что типовой проект дорабатывался: в нём не было предусмотрено укрытие, и вместо одного бассейна планируют построить два.

Разрешение на строительство школы было выдано 12 января 2023 года и действует до 12 июля 2024. В здании должно быть четыре этажа, его общая площадь — 19,5 тыс. кв. метров.