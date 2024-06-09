В Калининграде приостановили строительство школы на ул. Левитана

В Калининграде на ул. Левитана приостановлены работы по строительству новой школы. На проблему обратила внимание подписчица на странице во «ВКонтакте» врио губернатора Алексея Беспрозванных. Власти областного центра отмечают, что в настоящее время решается вопрос с финансированием стройки.



«Остановилось строительство школы на ул. Левитана. Школу обещали открыть уже в конце 2024 г. Район строится. Дети в 26-й школе учатся в две смены, школа переполнена, в учебное время заболеваемость зашкаливает. Помогите решить этот вопрос, пожалуйста», — написала подписчица.

Администрация Калининграда в ответ сообщила, что на улице Левитана возвели практически 4 этажа здания, однако в течение последних 10 дней работы на объекте приостановили. «Дело в том, что механизм финансирования строительства таких концессионных объектов является более сложным, нежели чем строительство по обычному муниципальному контракту. В частности, к строительству объекта концессионер привлекает средства банка. Сейчас финансирующая организация проводит регламентные процедуры, необходимые для раскрытия финансирования по объекту. После получения концессионером средств банка строительство школы продолжат», — сообщила администрация. О сроках, в течение которых возобновится стройка, не сообщается.

В апреле экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы на улице Левитана, строительством которой занимается ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение», снова может сдвинуться. «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова», — сообщил экс-губернатор.

Строительство школы находится на контроле прокуратуры в связи с отставанием от графика.

Учебное заведение на 1,1 тысяч мест в рамках национального проекта «Образование» выполняются по концессионному соглашению администрации Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно о том, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. Заместитель главы также пояснил, что типовой проект дорабатывался: в нём не было предусмотрено укрытие, и вместо одного бассейна планируют построить два.