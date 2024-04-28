В Калининграде открылся центр для адресного сопровождения переселенцев

В Калининградской области начал работу сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников «Балтийский маяк». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Балтийский маяк» создан для адресного сопровождения семей соотечественников на всех этапах их переселения в регион. Специалисты центра будут помогать в оформлении документов, содействовать в решении актуальных вопросов, связанных с размещением и обустройством, социализацией детей, трудоустройством и получением предусмотренных мер поддержки.

В сервисный центр могут обратиться участники госпрограммы переселения: соотечественники и репатрианты, а также граждане, которые рассматривают возможность воспользоваться этой программой, проживающие как за пределами России, так и в Калининградской области.

Сервисный центр «Балтийский маяк» расположен по адресу: город Калининград, улица Театральная, дом 35, бизнес-центр «Морской», 3 этаж, офис 312. Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4012) 640-082; (4012) 640-085; (4012) 640-089, электронной почте: centr-s@gov39.ru, m.stasyuk@gov39.ru.