В Калининграде открылся центр для адресного сопровождения переселенцев

В Калининграде открылся центр для адресного сопровождения переселенцев
Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Миграционный вопрос

В Калининградской области начал работу сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников «Балтийский маяк». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Балтийский маяк» создан для адресного сопровождения семей соотечественников на всех этапах их переселения в регион. Специалисты центра будут помогать в оформлении документов, содействовать в решении актуальных вопросов, связанных с размещением и обустройством, социализацией детей, трудоустройством и получением предусмотренных мер поддержки.

В сервисный центр могут обратиться участники госпрограммы переселения: соотечественники и репатрианты, а также граждане, которые рассматривают возможность воспользоваться этой программой, проживающие как за пределами России, так и в Калининградской области.

Сервисный центр «Балтийский маяк» расположен по адресу: город Калининград, улица Театральная, дом 35, бизнес-центр «Морской», 3 этаж, офис 312. Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4012) 640-082; (4012) 640-085; (4012) 640-089, электронной почте: centr-s@gov39.ru, m.stasyuk@gov39.ru.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter