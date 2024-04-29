Пляж будет: «Балтберегозащита» уточнила сроки работ в Светлогорске

Берегоукрепительные работы в районе Гаузупского ручья в Светлогорске планируется начать в 2025 году и завершить в декабре 2026-го. Об этом в комментариях к посту на своей странице во «ВКонтакте» сообщила «Балтберегозащита».



«Этим летом пляж от спуска с ул. Московской до санатория „Янтарный берег“ будет свободен для посещения», — добавили в госучреждении.

Ранее стало известно, что госэкспертиза одобрила проект строительства противооползневых сооружений на склонах между спуском с ул. Московской и Гаузупским ручьем. Площадь работ — 28,9 тыс. кв. м. Кроме того, в основании абразионных склонов на данном участке построим 565 метров новых берегозащитных сооружений", — говорится в сообщении.