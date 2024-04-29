Четыре муниципалитета области завершили отопительный сезон

Четыре муниципалитета области уже завершили отопительный сезон, еще шесть намерены сделать это в ближайшие дни. Соответствующая информация размещена в пабликах муниципальных образований.



В Немане отопительный сезон завершен еще 25 апреля, в Балтийском округе отопление отключили вечером 27 апреля, в тот же день холодными стали батареи жителей Гвардейского ГО. С 28 апреля отопительный сезон завершился на территории Багратионовского округа.



В Зеленоградском муниципальном округе объявили о прекращении подачи тепла в дома населения с 30 апреля. Гурьевский и Правдинский округа, а также пос. Янтарный намерены завершить сезон 1 мая.

Администрация Озерского муниципального образования намерена завершить отопительный сезон 2 мая, как и администрация Калининграда.

О дате окончания отопительного сезона еще не сообщали Гусевский, Краснознаменский, Ладушкинский, Мамоновский, Нестеровский, Пионерский, Полесский, Светлогорский, Светловский, Славский, Советский и Черняховский округа.