Четыре муниципалитета области завершили отопительный сезон

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Четыре муниципалитета области уже завершили отопительный сезон, еще шесть намерены сделать это в ближайшие дни. Соответствующая информация размещена в пабликах муниципальных образований.

В Немане отопительный сезон завершен еще 25 апреля, в Балтийском округе отопление отключили вечером 27 апреля, в тот же день холодными стали батареи жителей Гвардейского ГО. С 28 апреля отопительный сезон завершился на территории Багратионовского округа.

В Зеленоградском муниципальном округе объявили о прекращении подачи тепла в дома населения с 30 апреля. Гурьевский и Правдинский округа, а также пос. Янтарный намерены завершить сезон 1 мая.

Администрация Озерского муниципального образования намерена завершить отопительный сезон 2 мая, как и администрация Калининграда.

О дате окончания отопительного сезона еще не сообщали Гусевский, Краснознаменский, Ладушкинский, Мамоновский, Нестеровский, Пионерский, Полесский, Светлогорский, Светловский, Славский, Советский и Черняховский округа.

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