Горвласти уточнили, когда в Калининграде отключат отопление

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В Калининграде во второй половине следующей недели завершается отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Отопление в городе отключат 2 мая. С „нормативщиков“ за майские дни оплату не возьмут», уточнили в мэрии. Напомним, ранее горвласти уже сообщали, что, несмотря на перезапуск отопительного сезона, этот процесс не отразится на ценах за коммунальные услуги. 

В свою очередь, в «Калининградтеплосети» уточнили, что «для тех, у кого есть приборы учета, [цифры в квитанциях за отопление по итогам мая] конечно же, изменятся. Ровно столько, сколько люди потребили, они и заплатят. А для „нормативщиков“, которые два раза в год нам пишут, почему вы нам выставляете за полный месяц, хотя отопление не было подано, майский месяц уже не может войти в оплату».

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