В Калининграде выявлена вспышка сальмонеллеза в ресторане японской кухни

В Калининграде выявлена вспышка сальмонеллеза в одном из ресторанов быстрого питания, специализирующемся на приготовлении блюд японской кухни. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в ходе эпидемиологического расследования было установлено, что как минимум семь человек обратились за медицинской помощью после «употребления готовой продукции на предприятии общественного питания („Якитория“ на ул. Леонова)».



«Симптомы заболевания появились спустя 20-24 часа после посещения ресторана (в одном случае- заказа продукции на дом), — уточняют в ведомстве. — Все заболевшие обратились за медицинской помощью, госпитализированы в инфекционный стационар».

На данный момент расследование продолжается. Чтобы ограничить распространение инфекции, локализовать и ликвидировать очаг, был проведен опрос заболевших, отбор проб пищевых продуктов, готовой продукции для дальнейших лабораторных исследований.

«Также для исследований отобраны смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники, — добавили в ведомстве. — В ходе эпидрасследования установлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Работа предприятия общественного питания приостановлена. Ситуация на контроле управления Роспотребнадзора».

На данный момент редакции «Нового Калининграда» не удалось оперативно связаться с представителями ресторана для получения комментария по факту происшествия.