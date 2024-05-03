Вспышкой сальмонеллёза в калининградском ресторане заинтересовался глава СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Евгению Козырецкому доложить о результатах проверки информации о пищевом отравлении семи жителей Калининграда. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале информационного центра СК РФ.



«В СМИ и социальной сети сообщается о пищевом отравлении семи жителей города Калининграда после употребления продукции одного из предприятий общественного питания. Пострадавшие госпитализированы. В СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

О том, что в ресторане «Якитория» на ул. Леонова в Калининграде выявлена вспышка сальмонеллёза, стало известно 1 мая. В ходе эпидемиологического расследования регионального управления Роспотребнадзора было установлено, что как минимум семь человек обратились за медицинской помощью после «употребления готовой продукции на предприятии общественного питания». Работа ресторана была приостановлена в связи с выявленными нарушениями обязательных требований санитарного законодательства.

Летом 2019 года из-за вспышки сальмонеллеза была приостановлена работа суши-бара «Якитория» на Ленинском проспекте, 18.