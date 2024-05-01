Плюс два новых: в Калининграде запустили городские фонтаны (фото)

Плюс два новых: в Калининграде запустили городские фонтаны (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде 1 мая запустили 19 городских фонтанов. Два из них (у стадиона «Балтика» и перед Домом искусств) заработали впервые после реконструкции. О проверке всех фонтанов днем в своем телеграм-канале отчиталась глава администрации города Елена Дятлова.

«Перед началом сезона провели текущее содержание оборудования всех фонтанов, там, где было необходимо, сделали ремонт, — написала чиновница. — Меня особенно интересовали наши обновленные объекты, поэтому проверила их сегодня лично».

По словам Дятловой, к подрядчикам у нее еще есть вопросы. В частности, в сквере у Дома искусств должны «завершить недоделки» в ближайшие две недели, а в сквере у стадиона «Балтика» «предстоит улучшить озеленение». Кроме того, в сквере 70-летия Калининградской области до 1 июня «предстоит открыть стационарный туалет и привести в порядок зеленые насаждения».

Кроме названных в среду запустили фонтаны:

— в сквере у Борющихся зубров;

— на площади Победы (4 шт.);

— в сквере у монумента «Мать-Россия»;

— в сквере у памятника Шиллеру;

— фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Детский», «Вулкан» в зоне отдыха вокруг оз. Верхнее;

— фонтан в сквере 70-летия Калининградской области;

⁃ фонтаны, расположенные в водной акватории пруда Нижний, Летнего и Зимнего озер;

⁃ в зоопарке;

— в Центральном парке культуры и отдыха.

Отметим, что благоустройство территории у стадиона «Балтика» изначально планировали выполнить за 67,9 млн рублей, но ставки постепенно росли, и в итоге реконструкция обошлась в 141,5 млн рублей. А за работы у Дома искусств подрядчик должен получить за выполнение всех работ 214 с половиной миллионов рублей (цифры были актуальны на февраль 2023 года).

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