Погода в Калининграде 2 мая

Днем в четверг, 2 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, воздух прогреется до +24... +25°C.

Согласно данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в приморских муниципалитетах — в Балтийске, Пионерском, Зеленоградске — ожидается +24°C, на востоке области — в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске, Озерске — +25°C.

Скорость ветра составит в регионе два-четыре метра в секунду, влажность — 79 процентов, атмосферное давление — 760-761 миллиметр ртутного столба. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», в течение дня будет ясно, к вечеру температура воздуха снизится до +20°C. В ночь на пятницу ожидается +11°C, осадков метеорологи не прогнозируют.