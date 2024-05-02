Погода в Калининграде 2 мая

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Днем в четверг, 2 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, воздух прогреется до +24... +25°C.

Согласно данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в приморских муниципалитетах — в Балтийске, Пионерском, Зеленоградске — ожидается +24°C, на востоке области — в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске, Озерске — +25°C.

Скорость ветра составит в регионе два-четыре метра в секунду, влажность — 79 процентов, атмосферное давление — 760-761 миллиметр ртутного столба. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», в течение дня будет ясно, к вечеру температура воздуха снизится до +20°C. В ночь на пятницу ожидается +11°C, осадков метеорологи не прогнозируют.

По данным сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», установившиеся дневные температуры в регионе примерно на 6-9°С выше климатической нормы. При этом эксперты указывают, что вслед за потеплением в Калининградскую область могут прийти холода. Ожидается, что в начале следующей недели в дневные часы похолодает минимум на 4-7°С. «При этом дальнейшие заморозки (в особенности на почве) не стоит исключать ввиду преобладания антициклона с ночным выхолаживанием», — отметили в сообществе.

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