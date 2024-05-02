ФКР: для исторического дома на Пушкина делают витраж по «Руслану и Людмиле»

Дверь исторического дома на ул. Пушкина, 8, собираются украсить витражом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

«Учли исторические сюжеты, использовавшиеся при остеклении дверей в нашем регионе, но не оставили без внимания и улицу, на которой расположен дом», — указано в сообщении.

На стекле рисуют сюжет из произведения Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Витражом занимается мастер Александр Полежаев.

По указанному адресу расположена Вилла Либек. По данным сайта «Пруссия 39», она была построена в Кёнигсберге в районе Амалиенау на Гёте-штрассе в 1905-1906 годах по проекту архитектора Вормса. Постановлением правительства Калининградской области в 2007 году Вилла Либек получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

В прошлом году на доме был установлен арт-объект «Глаза Александра Пушкина», открытие которого было приурочено ко Дню русского языка и 225-летию поэта. Ранее был отремонтирован фасад здания: привели в порядок штукатурный слой, очистили кирпич от старой краски, а также восстановили утраченную кирпичную кладку. Отреставрировали и историческое дверное полотно. Работы завершились 23 марта.

Как рассказали «Новому Калининграду» в ФКР, за 2023 год Фонд установил 12 витражей: семь в двери, пять во фрамуги (горизонтальная верхняя створка окна, боковая или верхняя створка двери, — прим. «Нового Калининграда»).

Фото взяты с Telegram-канала ФКР.