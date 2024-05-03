В Калининграде готовят ремонт улицы возле ботсада почти за 20 млн рублей

Городские власти выделили почти 20 млн рублей на ремонт улицы Стрелковой в Калининграде. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, работы проведут в 6 этапов. На улице планируется укладка асфальта, а также мощение тротуарной плиткой. Всего подрядчику отведут на ремонт 105 дней. Его определят 16 мая.