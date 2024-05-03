РБК: за год пасхальный кулич подорожал в Калининградской области на 16%

За год стоимость пасхального кулича в Калининградской области увеличилась на 16%. Об этом сообщает РБК Калининград со ссылкой на собственные расчеты по данным Росстата.

За основу был взят рецепт классического пасхального кулича с изюмом на шесть человек. В список продуктов вошли 0,5 литра молока, килограмм пшеничной муки, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть яиц, 275 граммов изюма (при подсчетах его заменили сухофруктами), чайная ложка ванильного сахара. Соль и дрожжи из-за их небольшого количества при подсчетах не учитывались.

По данным РБК Калининград, стоимость кулича в 2024 году составила 616,5 рубля. В прошлом году его цена оценивалась в 530,62 рубля. За год подорожали практически все ингредиенты, отмечает издание.