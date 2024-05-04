В Калининграде перенесли время генеральной репетиции парада 6 мая с 10:00 на 12:00, сообщили «Новому Калининграду» в городской администрации.

Движение в центре города будет ограничено. На время репетиции оно будет закрыто для всех видов транспорта:

— по Ленинскому проспекту от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

— площади Победы;



— ул. Черняховского от ул. Горького до Ленинского проспекта;

— Советскому проспекту от ул. Кирова до проспекта Мира;

— проспекту Мира от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

— ул. Театральной на всем протяжении;



— Гвардейскому проспекту от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до пл. Победы;

— ул. Гаражной от ул. Юношеской до пл. Победы;



— ул. Проф. Баранова от пл. Победы до ул. Горького;

— ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

В период действия ограничений изменят маршруты общественного транспорта:

— автобусы, следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского и ул. Невского, поедут по Ленинскому проспекту, улицам Шевченко, Пролетарской, Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

— автобусы, следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира, пустят по Ленинскому, Московскому проспектам, улицам Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира и далее в соответствии с действующими схемами. В обратном направлении транспорт пойдет в объезд по проспекту Мира, улицам Колоскова, Румянцева, Московскому, и Ленинскому проспектам;



— автобусы, следующие с проспекта Мира на ул. Черняховского, направят по проспекту Мира, улицам Леонова, К. Маркса, Кирова, Советскому проспекту, улицам Озерова, Горького, Черняховского и далее согласно существующим схемам. В обратном направлении — по улицам Черняховского, Горького, Сибирякова, Нарвской, Советскому проспекту, Кирова, К. Маркса, Комсомольской и проспекту Мира;

— автобусы, следующие с ул. Нарвской на Ленинский проспект, проследуют по Советскому проспекту, улицам Кирова, К. Маркса, Комсомольской, проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому, Ленинскому проспектам и далее по обычным маршрутам. В обратном направлении — по Ленинскому, Московскому проспектам, улицам Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира, Леонова, К. Маркса, Кирова, Советскому проспекту и ул. Нарвской.



— автобусы, следующие с ул. Нарвской на ул. Черняховского, направят по улицам Нарвской, Сибирякова, Горького, Черняховского и далее согласно существующим схемам движения в обоих направлениях.

Трамвайные маршруты в период действия ограничений будут отменены. Троллейбусы №1 проследуют по по Ленинскому проспекту с разворотом в районе пересечения с Московским проспектом, № 2 — по Московскому проспекту до ул. Галицкого с разворотом на кольцевой развязке.