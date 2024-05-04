В Калининграде 6 мая намерены ограничить вход в мэрию и МФЦ

В Калининграде 6 мая с 10:00 до 14:00 планируют ограничить вход в здание городской администрации на площади Победы, 1 и расположенный в нем многофункциональный центр, сообщается в телеграм-канале мэрии.

«В это время вход в здание администрации будет ограничен, равно как и в находящийся в нём МФЦ. Всю первую половину дня также не будут работать парковки в районе площади Победы», — говорится в публикации.

Ранее генеральную репетицию парада Победы 6 мая перенесли с 10:00 на 12:00. Во время ее проведения движение всех видов транспорта в центре будет ограничено. Также в период действия ограничений изменятся маршруты общественного транспорта.