Региональный ФКР участвует в более чем 35 судах с подрядными организациями

Все новости по теме: Городской облик

Фонд капитального ремонта Калининградской области участвует в более чем 35 судах с подрядными организациями в связи с неисполненными ими гарантийными обязательствами. При этом количество домов, в которых фонд ежегодно организует работы, превышает 500. Об этом сообщил глава регионального ФКР Олег Туркин в комментариях в Telegram-канале «Нового Калининграда».

«Три организации попали в реестр недобросовестных организаций за последние полгода. С четырьмя расторгнут договор в одностороннем порядке», — говорится в комментарии.

Олег Туркин также отметил, что в фонде сформирован отдел, который занимается гарантийными ситуациями.

Ранее руководитель регионального ФКР сообщал о том, что за четыре года количество калининградцев, довольных выполненными фондом работами, выросло с 50 до 75%. Такие данные показал социальный опрос, проведённый по заказу ФКР.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter