Региональный ФКР участвует в более чем 35 судах с подрядными организациями

Фонд капитального ремонта Калининградской области участвует в более чем 35 судах с подрядными организациями в связи с неисполненными ими гарантийными обязательствами. При этом количество домов, в которых фонд ежегодно организует работы, превышает 500. Об этом сообщил глава регионального ФКР Олег Туркин в комментариях в Telegram-канале «Нового Калининграда».



«Три организации попали в реестр недобросовестных организаций за последние полгода. С четырьмя расторгнут договор в одностороннем порядке», — говорится в комментарии.

Олег Туркин также отметил, что в фонде сформирован отдел, который занимается гарантийными ситуациями.

Ранее руководитель регионального ФКР сообщал о том, что за четыре года количество калининградцев, довольных выполненными фондом работами, выросло с 50 до 75%. Такие данные показал социальный опрос, проведённый по заказу ФКР.