На ремонт ул. Судостроительной в Калининграде выделили 4 млн рублей

Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта ул. Судостроительной в Калининграде. На работы выделено более 4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 14 мая. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 16 мая.

Перечень работ включает ремонт проезжей части и тротуара, установку бортовых камней, дорожных знаков и ограждений. Срок исполнения контракта — 134 дня с даты заключения. На работы отводится 105 дней.

Участок ул. Судостроительной от ул. Киевской до Коммунистической вошёл в перечень улиц, которые городская администрация планирует отремонтировать в 2024 году. На текущее содержание дорог власти выделили почти 800 млн рублей.

В 2021 году на капитальный ремонт ул. Судостроительной власти выделяли более 345 млн рублей.