Облвласти выделили 20 млн на гранты для глэмпингов и кемпингов

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак анонсировал конкурс по отбору проектов в сфере туризма на получение грантовой поддержки от правительства. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«В ближайшее время, а именно 13 мая, планируем объявить конкурсные отборы проектов! <...> На развитие национальных туристских маршрутов можно получить до 5 млн рублей, на создание объектов кемпинг-размещения — до 20 млн рублей, а на проведение событийных мероприятий в сфере туризма — до 10 млн рублей. Объём собственных средств, направленных на реализацию проекта участником конкурса, должен составлять не менее 50% от стоимости проекта», — написал Ермак.

«Подчеркну, на грант на создание/развитие кемпингов смогут претендовать проекты, реализуемые на земельных участках со следующими видами разрешённого использования: „Отдых (рекреация)“, „Природно-познавательный туризм“, „Туристическое обслуживание“ и „Гостиничное обслуживание“, но только при наличии на указанном земельном участке действующей классифицированной гостиницы», — уточнил министр.

В конкурсе смогут принять участие юрлица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели. Заявки будут приниматься в течение месяца в электронном виде на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Проекты должны быть реализованы до 31.12.2024. Вся актуальная информация доступна на официальном сайте министерства.

Напомним, в июне 2023 года губернатор Антон Алиханов сообщал, что Калининградской области выделили из федерального бюджета 500 млн рублей на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов. В 2023 году для региона предусмотрели 391,5 млн рублей на эти цели, в 2024 году — 132,2 млн. Средства на модульные отели также направляют из областного бюджета.

