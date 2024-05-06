В кирхе в Домново обнаружили наслоение фресок разных веков

Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

В кирхе в Домново обнаружены фрески разных временных периодов. Об этом сообщил председатель Калининградского отделения Союза реставраторов России Олег Турок во время радиоэфира «Балтик Плюс».

«Она уникальна тем, что там сохранились фрески, причем есть в очень неплохом состоянии. Благодаря тому, что там в 90-е годы были проведены кое-какие ремонтные работы. Самое главное — была накрыта кровля шифером. Конечно, не историческим, но самое главное, что стены остались. Где-то там протечки были, но в общих чертах есть с чем работать. И вот эти фрески: их там количество просто огромное для нашей области. Там целый ярус всего здания внутренний — он весь во фресках», — отметил Олег Турок.

По словам председателя союза, часть фресок закрашивалась побелкой и на нее наносились более поздние надписи разных исторических периодов. Он отметил, что эти записи трудночитаемы, и сейчас эксперты занимаются их переводом.

Кирха в поселке Домново (нем. Домнау) была построена в 1321 году. Однако первоначальная постройка не выдержала испытаний временем, и в 1400 году на месте старой кирхи была построена новая (практически в том виде, в каком она стоит сейчас).

Во время Великой Отечественной войны кирха не была повреждена. В мирное время ее использовали как склад и зернохранилище. Чтобы в здание свободно мог въезжать автотранспорт, был расширен портал башни и проломлены ворота в восточной стене. С 1997 года здание не используется.

Постановлением областного правительства от 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2010 году памятник культуры передали в собственность Русской православной церкви.

Кирха входит в туристический маршрут «Готическое кольцо». «Городской собор бывшего Домнау выделяется на фоне других кирх своими огромными размерами, а расположение на холме только добавляет ему монументальности. Храм сегодня закрыт, и его удаленность от основных туристических маршрутов не способствует притяжению инвесторов и людей, заинтересованных в развитии места», — отмечали волонтеры движения «Хранители руин» летом 2023 года.

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