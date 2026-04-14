Государственная экспертиза одобрила проект консервации кирхи в Домново

Проект консервации кирхи 1400 года в посёлке Домново Правдинского района прошел государственную экспертизу. Объект культурного наследия расположен на ул. Садовой, 11. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 13 апреля. Документацию для экспертизы подготовило ГБУ «Научно-производственный центр по охране, учету, и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Учреждение также указано как застройщик. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Кирха в поселке Домново (нем. Домнау) была построена в 1321 году. Однако первоначальная постройка не выдержала испытаний временем, и в 1400 году на месте старой кирхи была построена новая (практически в том виде, в каком она стоит сейчас).

Во время Великой Отечественной войны кирха не была повреждена. В мирное время ее использовали как склад и зернохранилище. Чтобы в здание свободно мог въезжать автотранспорт, был расширен портал башни и проломлены ворота в восточной стене. С 1997 года здание не используется.

Постановлением областного правительства от 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2010 году памятник культуры передали в собственность Русской православной церкви.

Кирха входит в туристический маршрут «Готическое кольцо». «Городской собор бывшего Домнау выделяется на фоне других кирх своими огромными размерами, а расположение на холме только добавляет ему монументальности. Храм сегодня закрыт, и его удаленность от основных туристических маршрутов не способствует притяжению инвесторов и людей, заинтересованных в развитии места», — отмечали волонтеры движения «Хранители руин» летом 2023 года.

В мае 2024 года председатель Калининградского отделения Союза реставраторов России Олег Турок сообщил, что в кирхе в Домново обнаружены фрески разных временных периодов. По словам председателя союза, часть фресок закрашивалась побелкой и на нее наносились более поздние надписи разных исторических периодов. Он отметил, что эти записи трудночитаемы, и эксперты занимаются их переводом.