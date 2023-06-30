Свист порывистого ветра: куда отправиться в летние выходные с 30 июня по 2 июля

Танцы на аэродроме, ночной заезд на велосипедах, концерт на стадионе, рисование солнцем в водонапорной башне, фестиваль цветов в форту — «Новый Калининград» рассказывает, чем заняться на предстоящих выходных.

Послушать горловое пение в юрте

В музее «Филосовия» в Зеленоградске (это та самая юрта на въезде в город) 1 июля в 17:30 устроят вечер горлового пения (12+). Продемонстрирует возможности человеческого голоса мастер Роман Атма. «Это давний и довольно необычный вид искусства, когда исполнитель одновременно берёт голосом две ноты: основной тон и обертон. Горловое пение (оно же — гортанное) отчасти представляет собой подражание голосам животных и птиц, а также звукам неживой природы. Это и безмятежное журчание воды, и загадочное эхо в горах, и внезапный свист порывистого ветра», — рассказывают организаторы. Стоимость билетов — 700 рублей.

Прокатиться по вечернему Калининграду на нарядном велосипеде

В Калининград приезжает «Велоночь» (12+). 1 июля в 20:00 желающие дружно прокатиться по вечернему городу на велосипеде соберутся у Дома Советов. Путь предстоит неблизкий: участники должны будут доехать до туристического комплекса Friday Center на Проспекте Победы, 189. Маршрут можно выбирать самому, главное — отметиться на контрольных точках. Людям на колёсах предлагают создать оригинальный образ для себя и своего велосипеда, используя неоновые ленты, цветы, да и вообще всё, что придёт в голову. Самому яркому участнику обещают ценный приз. В полночь около Friday Center устроят концерт рок-группы Afbeavers, посетить который могут все желающие. А вот для участия в заезде необходимо зарегистрироваться онлайн.

Погрузиться в саунд-арт на стадионе «Калининград»

Концерт Sound Art пройдёт на стадионе «Калининград» 1 июля в 21:00 (18+). За музыку будут отвечать музыканты Илларион Дьяков (неоклассика), Kratong (электроника), DJ Nilson (диско-фанк). За световое шоу — команда LaserShowTec. Организаторы не стесняются называть концерт «путешествием, вовлекающим зрителя в размышления о взаимоотношениях человека с окружающим пространством, его выдающихся творениях и возможностях». Если коротко: обещают, что будет красиво. Стоимость билетов — 500 рублей.





Потанцевать под Глеба Самойлова на аэродроме

На аэродроме Aeroland в посёлке Подгорное 2 июля пройдёт «Небофест» (6+). В программе — русский рок, парашюты, граффити, фотозоны, косплей, ярмарка местных мастеров и, конечно же, фуд-корт. Хедлайнерами мультиформатного фестиваля станут бывший фронтмен группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов, лидер хит-парадов прошлого «Маша и Медведи» и популярный сегодня среди зумеров видеоблогер, тиктокер, а заодно и музыкант Егор Шип. Гости смогут потанцевать, понаблюдать за прыжками с парашютом лучших спортсменов региона и прыгнуть сами. Подробное расписание — на странице фестиваля.

Узнать о растениях на фестивале садового искусства

На форту Дёнхофф впервые пройдёт фестиваль садового искусства «Зелёная комната» (0+). С 29 июня по 1 июля на территории бывшего фортификационного сооружения можно будет посетить выставку-продажа растений, послушать лекции о садоводстве, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых. «Каждый посетитель сможет „потрогать“ идею, созданную дизайнерами, посидеть, погрузиться в атмосферу прошлого или будущего. Тут же мы расскажем об использованных материалах и оборудовании, о возможностях их применения — наши партнёры готовят для вас познавательные лекции и мастер-классы. И если вы давно хотели найти своего дизайнера для вашего сада, то вам тоже к нам — ожидается беспрецедентное скопление людей с зелёными пальцами в одном месте!» — уверяют в анонсе.

Послушать классику под небом Светлогорска

В Лиственничном парке Светлогорска 1 июля в 15:00 выступит Симфонический оркестр (0+). В программе — классика, джаз и французский шансон. Приятный бонус — бесплатный вход. Следующий концерт запланирован в Лиственничном парке 7 июля в 15:00.

Научиться рисовать солнцем и травой в старой водонапорной башне

В июле в Калининградской области щедро расцветает лаванда, чем активно пользуется арт-пространство «Светлая башня» в посёлке Светлое. В субботу, 1 июля, в 13:00 здесь проведут мастер-класс по созданию рисунков с помощью солнца и трав (0+). А в воскресенье, 2 июля, в 12:00 гостей бывшей водонапорной башни будут обучать варить мыло из лаванды и шалфея. Стоимость каждого мастер-класса — 1000 рублей. На урок необходимо записаться заранее.





Погадать на рунах в деревне викингов

В деревне викингов Кауп устроят очередную Ночь духов (6+). «После захода солнца, когда открываются двери в неведомые миры и вокруг людей оказываются таинственные и мистические существа, которые будут вас заманивать в свои страшно увлекательные забавы с огнём», — пугают будущих гостей организаторы. В списке обязательных дел — конкурсы с нечистью, огненные мастер-классы от валькирий, изготовление свечей из воска и гадания на рунах от ведьм. Взрослый билет — от 800 рублей, детский — 600 рублей. Детям до 18 лет вход разрешён только в сопровождении родителей.

Расспросить директора зоопарка о всех на свете животных

В Калининградском зоопарке 2 июля в 11:00 проведут очередную прогулку с директором Светланой Соколовой (12+). Она расскажет, где берут муравьёв для муравьедов, зачем орангутанам одеяла и есть ли будущее у калининградских слонов. Вы, конечно, можете придумать ещё целый список вопросов. Нам, например, интересно, когда же в пингвиннике наконец-то появятся пингвины. Стоимость участия — 300 рублей. Также надо будет приобрести входной билет в зоопарк: для взрослых — 400 рублей, для льготников и детей — 170 рублей.

Привести в порядок кирху и присоединиться к экскурсии

Волонтёрское движение «Хранители руин» планирует провести 2 июля в 10:00 воскресник в кирхе Домнау в посёлке Домново (6+). После уборки всех участников обещают плотно накормить и устроить для них экскурсию. О перчатках и мусорных мешках не беспокойтесь — их выдадут организаторы. «Городской собор бывшего Домнау выделяется на фоне других кирх своими огромными размерами, а расположение на холме только добавляет ему монументальности. Храм сегодня закрыт, и его удаленность от основных туристических маршрутов не способствует притяжению инвесторов и людей, заинтересованных в развитии места», — отмечают волонтёры. По задумке «Хранителей руин» кирха должна стать важным объектом показа на туристическом маршруте «Готическое кольцо».