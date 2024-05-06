Калининградцев приглашают обсудить концепции благоустройства бульвара Снегова (эскизы)

Калининградцев вновь приглашают присоединиться к обсуждению концепции будущего благоустройства бульвара Сергея Снегова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Впервые на суд широкой публики мы выносили идеи архитекторов в конце прошлого года, за это время разработчики градостроительного документа успели его доработать, в том числе с учётом пожеланий наших подписчиков», — отметили в мэрии, уточнив, что обсуждение обновленных проектов состоится

на онлайн-площадке ГорПросвета 8 мая в 14:00.

«Бульвар Сергея Снегова — это не просто красивый топоним, это настоящий бульвар (площадь пешеходной части почти 20 тыс.кв.м), при этом как и обычную улицу местного значения её проектируют по всем современным нормам (с тротуарами, освещением, велодорожкой. Предварительная стоимость объекта — 740 млн руб., при наличии подтверждённого финансирования закончить строительство планируется в 2026 году», — добавили в горадминистрации.

Эскизы из телеграм-канала Администрации Калининграда