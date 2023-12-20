Люди как боги: бульвар имени Снегова хотят превратить в «футуристический парк»

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Городские власти рассказали про запланированное благоустройство бульвара имени Сергея Снегова, где собираются сделать «футуристический парк». Эта улица появилась в Калининграде еще в 90-х, но фактически ее до сих пор нет. Проект обсуждался во вторник, 19 декабря, в эфире центра развития «ГорПросвет».



Благоустроить бульвар власти намерены к 2026 году. Проектно-сметную документацию обещают подготовить к 1 апреля следующего года, в июле — передать ее в администрацию для проведения торгов по поиску подрядчика. Есть и подготовительный этап — нужно убрать под землю линии электропередач. Документация проектного решения по переустройству этих линий, как сообщается, уже прошла госэкспертизу и готова к реализации. Примерная стоимость всех работ пока неизвестна, но месяц назад сообщалось, что на строительство бульвара Снегова (всего — 625 метров) и продолжения улицы Стрелецкой (220 метров) плюс перенос ЛЭП и возведение пешеходного мостика планируется выделить 700 млн рублей.

Бульвар Снегова соединяет две магистрали: Молодой Гвардии и Благовещенскую. Как сообщил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, бульвар планируют сделать большой «рекреационной аллеей». «Сергей Снегов — один из лучших калининградских писателей. У нас есть библиотека его имени, и долгое время на картах в неугодьях была прочерчена линия — бульвар Сергея Снегова. Тот район развивается, неугодья застраиваются и благоустраиваются; там будут новые школы и детские сады, новые кварталы», — отмечали ранее городские власти.

Основной концепцией плана стал акцент на футуризме: «Мы рассмотрели всю эту территорию как комплекс, посвященный Сергею Снегову. Мы не хотели создавать там грубую прямую отсылку к Снегову, то есть ставить какие-то бюсты. Хотелось чего-то футуристичного», — пояснила архитектор компании, которая разрабатывает проектную документацию — ООО ПБ «Артпроект» — Лада Гвоздарева. В основу дизайнерских решений для футуристичного парка ляжет произведение Сергея Снегова «Люди как боги».

На озере Медведь хотят установить променад с «природным амфитеатром», неподалеку построить детскую площадку с использованиями необычных форм «и рядом разбить парк», поделилась идеями архитектор «Артпроекта». Дальше планируют расположить площадь с арт-объектом, разделенную на три зоны. В первой зоне предполагается пешеходный мост. «Основная концепция для начала, для входа на этот бульвар — это совмещение современности, будущего и такого, можно сказать, прошлого. И как будто бы в развалинах начинает расти жизнь», — рассказала Лада Гвоздарева. Там по плану установят арт-объект — скульптуру Икара, вдохновленную одной из обложек произведения «Люди как боги». В плитке азбукой Морзе хотят зашифровать послание — фразу из книги: «Удивительное стало обычным».



Арки планируют использовать не только по классическому назначению — одновременно это будет «как вертикальное озеленение и как упавшая арка-скамья», пояснила архитектор. В третьей части арт-кластера должен располагаться теневой навес. На самом бульваре планируют сделать две полосы пешеходного движения и между ними — зоны с растениями и скамьями для отдыха. Также проект предусматривает спортивную площадку, березовую рощу, летнее кафе для «событийного использования» (например для ярмарок) площадью около 200 кв. метров.

Кроме того, концепция включает еще одну зеленую зону с прогулочными тропинками и нижней подсветкой без фонарного освещения. Дальше в парке хотят расположить озелененную площадку для отдыха с качелями. Потом по плану следует хвойная зона, «природная» детская площадка, кленовая роща, поляна с «одиноким дубом»: «Рядом с дубом предполагается площадка с настольным теннисом. Дальше — зеленая зона с хвойно-лиственным миксом», — уточнила Лада Гвоздарева. Завершающая часть бульвара находится со стороны улиц Суздальской и Благовещенской. Там планируется разместить аллею сирени и сухой фонтан, напоминающий «мокрый» у Музея изобразительных искусств: «Еще один декоративный элемент. Пока его конфигурация в разработке, но мы предполагаем, что это должно как завершить, так и начать историю и с одной, и с другой стороны», — немного туманно описала архитектор.

Инфраструктура для велосипедистов — велопарковки, велоурны, велокафе (столики для велосипедистов), станция ремонта и велодорожки — по словам Лады Гвоздаревой, тоже будет. На парковках для автомобилей планируется использовать брусчатку, на тротуарах — плитку, колотый камень, а материалом для велодорожек выбраны бетон и асфальт. Также среди вариантов мощения — бетонная газонная решетка. Это частично полая плитка, через которую растет трава: такую тоже используют для стоянок.

Предусмотрена и проезжая часть — двухполосная двусторонняя дорога со встречным движением. Проект включает боковые парковки со стороны будущего сквера и парковочные места со стороны жилых комплексов. Для них тоже рассматривают возможность применения решетчатой «экоплитки» или брусчатки.



Изображения из презентации проекта, представленной в эфире Центра развития «ГорПросвет» 19 декабря.