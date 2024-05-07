В регионе планируют соединять «Ласточки» для перевозки пассажиров к морю

Региональные власти рассматривают возможность соединения электропоездов «Ласточка», чтобы увеличить вместимость железнодорожного транспорта на приморском направлении в пиковый сезон. Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов в беседе с журналистами во вторник, 7 мая.



«Мы смотрим сейчас, обсуждаем с РЖД возможность, чтобы электрички, „Ласточки“ в частности, ходили не по одной, а блокировать их с тем, чтобы можно было увеличить количество перевозимых пассажиров, — пояснил Рольбинов. — Рассматриваем такую возможность с учетом того, что у нас однопутная железная дорога, а, соответственно, в пике в летний период [электропоезда] достаточно заполнены. Это может быть как одна из возможностей решения проблемы».

Он отметил, что такие планы рассматриваются в первую очередь для зеленоградского направления. «Но тогда необходимо удлинить перроны для того, чтобы можно было осуществлять и высадку, и посадку пассажиров», — добавил чиновник.

В летний сезон в Калининградской области наблюдается существенный пассажиропоток на электропоездах к морю. Сейчас для увеличения количества мест в пиковые периоды назначают дополнительные поезда. Пассажирам, направляющимся на отдых, рекомендуют планировать поездки так, чтобы они не совпадали с рейсами, на которых жители следуют на работу и обратно.