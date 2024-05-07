В поставленных в Калининград автобусах ЛиАЗ выявили производственный брак

У поставленных в Калининград автобусов ЛиАЗ в ходе тестирования был выявлен производственный брак. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин. По его словам, в некоторых автобусах двери не открывались во время остановок, а у части транспорта водитель на остановке опускал пол, после чего транспорт не мог вернуться в исходное положение.



«В России есть три завода, которые собирают автобусы в большом объеме, — пояснил Фомин. — Это Volgabus, НефАЗ и ЛиАЗ. С прошлого года активно начали обновлять общественный транспорт по всей России. Помимо того, что автобусы сильно загрузили, есть еще и производители компонентной базы. Когда начинают гнать объемы, видимо, иногда страдает качество. В данном случае была допущена технологическая ошибка при производстве пневматики. Они посылают нам самолетом комплектующие, около 200 шлангов. Будет полная замена».

Фомин добавил, что требующая замены пневматика отвечает за открывание и закрывание дверей, а также за регулировку высоты пола. Те автобусы, в которых был выявлен дефект, пока не будут выходить на линию.

«У нас есть определенный объем парка, который мы держим в резерве на случай подмены», — добавил Фомин, поясняя, что городу есть чем заменить автобусы с браком.

Отметим, что в марте этого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова уже сообщала, что в прибывших в город автобусах ЛиАЗ выявлены дефекты. На тот момент в депо на улице Киевской проходили приемку 33 автобуса.

«Мои коллеги в „Калининград-ГорТрансе“ полностью осуществляют техническую приемку, — сообщала Дятлова. — Они сделали таблицу так называемых отклонений, то есть они проверили все автобусы и выявили те дефекты, которые обнаружили при поставке данных автобусов. Таблица отклонений направлена в рабочем порядке представителям группы ГАЗ».

Дятлова пояснила, что у трех автобусов сотрудники «Калининград-ГорТранса» «заметили сколы на лобовом стекле», а также отсутствие подключений USB-портов и другие поломки.