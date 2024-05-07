Рольбинов заявил, что электробусы для Калининграда — «достаточно дорогая история»

Закупка электробусов для Калининграда является тяжёлой задачей для региональных властей. Об этом во вторник, 7 мая, заявил первый зампред правительства области Александр Рольбинов.

Он отметил, что «на сегодняшний день электробусы — такая достаточно дорогая история». При этом власти, по его словам, обратились на строящийся под Неманом завод аккумуляторов «Рэнера», принадлежащий госкорпорации «Росатом». Промышленники готовы передать области несколько батарей по льготной цене, которые власти в дальнейшем готовы использовать на производстве электробусов, «чтобы удешевить эту всю историю». На данный момент правительство области хочет взять на пробу несколько электробусов для оценки их функционала.

«[Транспортная] программа у нас обширная, большая, хотя, конечно, самостоятельно нам будет очень сложно поднять эту историю. [Мы] несколько раз уже обращались, собственно, нас поддерживают на уровне [федерального] правительства, поэтому я надеюсь, что все-таки мы найдем какой-то механизм, способ <...> по льготному финансированию электробусов. Сейчас с представителями компаний договариваемся о том, чтобы несколько автобусов передать нам для того, чтобы мы могли их обкатать — электробусы на наших улицах — и понять вообще, как они в быту, как они в жизни, как они в эксплуатации, для того чтобы можно было уже в дальнейшем подходить к обновлению», — рассказал Рольбинов.