В суд Гурьевска поступил иск о взыскании с медцентра компенсации за ожог младенца

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В Гурьевский районный суд поступил иск о компенсации морального вреда в результате причинения термического ожога ребёнку при оказании медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба областного суда

В защиту интересов ребенка в суд обратился прокурор с иском к ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий». Как уточняется в иске, в прокуратуру поступила жалоба от жительница Гурьевска, сообщившей о ненадлежащем оказании медпомощи её малолетней дочери. По итогам проверки было установлено, что в период с 19 февраля по 1 марта 2024 года 4-месячная девочка находилась на плановом лечении в Центре, во время которого ей был причинен термический ожог теменной области головы, повлекший средней тяжести вред здоровью.

Предварительное судебное заседание по делу состоится 18 июня в 11:00 часов.

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