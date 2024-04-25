Гурьевская прокуратура требует с федерального медцентра компенсацию за ожог младенца

Прокуратура требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу малолетней девочки, получившей ожог во время лечения в федеральном медцентре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, проведенной по обращению матери пострадавшей, было установлено, что в феврале 2024 года пятимесячная дочь женщины находилась на лечении в Федеральном центре высоких медицинских технологий. Во время прохождения процедур ребенок получил термический ожог теменной области головы, повлекший средней тяжести вред здоровью.

По результатам проверки прокуратура Гурьевского района обратилась в суд с иском о взыскании с учреждения компенсации морального вреда в пользу ребенка. Заявление находится на рассмотрении.