В Центральном парке Калининграда разрешили вырубить 16 деревьев

Власти разрешили снести на территории Центрального парка культуры и отдыха в Калининграде 16 деревьев. Порубочный билет опубликован на сайте горадминистрации во вторник, 7 мая.



Снос предусмотрен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111019:372, рядом с Певческим полем, «в целях санитарных рубок». Спилить планируется семь ясеней, семь кленов, березу и дуб. Деревья признаны ослабленными либо усыхающими.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена высадка на том же участке 16-ти других деревьев: семи буков, пяти лип, двух вязов и двух дубов. Срок выполнения работ — до 30 октября 2024 года.