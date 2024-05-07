В Центральном парке Калининграда разрешили вырубить 16 деревьев

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Власти разрешили снести на территории Центрального парка культуры и отдыха в Калининграде 16 деревьев. Порубочный билет опубликован на сайте горадминистрации во вторник, 7 мая.

Снос предусмотрен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111019:372, рядом с Певческим полем, «в целях санитарных рубок». Спилить планируется семь ясеней, семь кленов, березу и дуб. Деревья признаны ослабленными либо усыхающими.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена высадка на том же участке 16-ти других деревьев: семи буков, пяти лип, двух вязов и двух дубов. Срок выполнения работ — до 30 октября 2024 года.

В 2023 году власти разрешили вырубить в Центральном парке 66 деревьев. Руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов заверял, что все зеленые насаждения аварийные и могут упасть в любой момент. Взаимен в администрации пообещали высадить другие 66 деревьев.

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