Калининградстат: за год цены в Калининградской области выросли на 8,3%

В марте 2024 года индекс потребительских цен в Калининградской области оказался на 8,3% больше показателей марта прошлого года. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

«Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением, — отмечается отчете. — Он измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода».

По оценке службы, в марте этого года цены на продовольственные товары по отношению к предыдущему месяцу выросли на 0,2%, а с начала года увеличились на 1,6%.

Также в докладе Калининградстата отмечается, что за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Калининградской области выросла на 19,6%, во вторичном жилье — на 13,2%.