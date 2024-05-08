В Куликово укрепили 460 метров побережья (фото)

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Фото со страницы ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

На побережье в посёлке Куликово Зеленоградского района продолжается второй этап аварийно-восстановительных работ. За два месяца они продвинулись ещё на 200 метров. На данный момент камнем с ядром из «биг-бэгов» укрепили 460 метров берега. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Наиболее пострадали от штормов восточный и западный участки берега с сосновым лесом длинной 544 м и 898 метров соответственно. На всём протяжении этой территории забит упорный ряд из деревянных свай.

Всего в рамках второго этапа планируется укрепить три участка берега общей протяжённостью 2,3 км.

Вторым этапом берегоукрепления в Куликово занимается компания «Амберстрой». С ней заключили контракт на сумму 299 млн рублей. Согласно контракту, работы должны завершить в мае 2025 года.

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