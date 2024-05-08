С начала года регионом получено 60 положительных заключений госэкспертизы

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С января по апрель 2024 года региону выдано уже 60 положительных заключений государственной экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В частности, одобрены 4 проекта по сохранению объектов культурного наследия. В списке — приспособление для современного использования под музей здания Янтарной мануфактуры в Калининграде, а также для использования под гостиницу с апартаментами здания торгового дома в Зеленоградске.

Еще 17 положительных заключений получено на проектную документацию для строительства зданий, сетей и сооружений. В том числе на дом культуры в пос. Междуречье Черняховского округа, общеобразовательную школу на 1 100 мест в пос. Луговое Гурьевского округа.

14 положительных заключений выдано на проектную документацию на реконструкцию сетей, зданий и автодорог. 15 — на капремонт соцучреждений, общественных пространств, инженерных сетей и сооружений. Еще 9 — на демонтаж гаражей и самовольных построек.


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