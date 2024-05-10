Власти объяснили, почему разовая выплата репатриантам составит 32000 рублей

Сумма разовой выплаты репатриантам в размере 32 000 рублей — директивный показатель, согласованный уполномоченными органами правительства Калининградской области. В его основу легла величина прожиточного минимума, сложившегося в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство социальной политике в ответе на запрос «Нового Калининграда».



«С 1 января 2024 на душу населения она [величина прожиточного минимума] составляет 15 917 рублей, для трудоспособного населения 17 350 рублей, пенсионеров 13 689 рублей, детей 15 439 рублей. Поэтому согласована средняя сумма 16 000 рублей в месяц, — отметили в правительстве. — При этом практика реализации государственной программы показывает, что соотечественники трудоустраиваются спустя два месяца после переезда. В итоге сумма выпадающих доходов определена в 32 000 рублей на каждого члена семьи».

Также в пресс-службе напомнили, что для репатриантов участников госпрограммы также предусмотрена компенсация расходов на социальную адаптацию: медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных в иностранном государстве, аренду квартиры в течение полугода.

«Калининградская область первый регион Российской Федерации, принявший нормативный правовой акт по поддержке репатриантов. Постановление будет действовать в течение года, и внесение в него изменений в последующие периоды будет проходить с учетом практики правоприменения», — пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее в Калининградской области ввели дополнительные разовые меры социальной поддержки для репатриантов. Им намерены выплачивать по 32 тысячи рублей. Еще до 135 тысяч предусмотрено на компенсацию расходов на социальную адаптацию. Репатрианты смогут проживать в центре временного размещения «Соотечественник» в поселке Северном. Ожидается, что комплекс мер способствует привлечению в регион в 2024 году до 250 семей (около тысячи человек). Также в Калининграде создается сервис-центр «Балтийский маяк», специалисты которого будут оказывать помощь в оформлении документов и получении мер поддержки, социально-бытовом обустройстве и поиске работы.