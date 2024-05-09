Объявлен аукцион на новый проект реконструкции очистных в Прибрежном

В Калининграде объявлен аукцион на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений мкр Прибрежный». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает «Водоканал». Стартовая цена аукциона — 57 млн 186 тыс. 650 рублей. Финансирование предусмотрено в 2025 году. Срок подачи заявок — до 27 мая. Согласно документации, в проекте необходимо предусмотреть «реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением мощности до 3000 м3/сут, с применением современного энергосберегающего оборудования».

Предыдущий проект реконструкции очистных в Янтарном дважды не прошел экспертизу. Власти Калининграда расторгли контракт с подрядчиком через суд. Строительные работы в 2020 году оценивали в 400 млн рублей. Занимавший тогда пост главы горсовета Андрей Кропоткин заявлял, что участок под объект выделен.

В 2022 году губернатор Антон Алиханов утверждал, что по реконструкции очистных в Прибрежном «поручение дано, идет проектирование». «Пытаемся встроиться в разные программы по чистой воде, чтобы получить федеральное финансирование», — сообщал глава региона.