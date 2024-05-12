Госэкспертиза одобрила проект берегоукрепления в посёлке Филино

Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



Предполагается, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. метров, а протяжённость берега — 579 метров.

«Сейчас решается вопрос о финансировании, затем объявим торги и будем искать подрядчиков на объекты», — отметил директор ГБУ «Балтберегозащита» Сергей Черкасов.

В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн рублей, их них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.

Ранее также стало известно о том, что госэкспертиза одобрила проект строительства противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске.