Статус бессрочный, поддержка — нет: кому из многодетных полагаются выплаты

Поправки в Социальный кодекс Калининградской области, утвержденные в апреле Заксобранием региона, ввели бессрочный статус многодетной семьи и отменили критерий нуждаемости. Однако меры поддержки смогут получать не все из них. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на министерство социальной политике в ответе на запрос «Нового Калининграда».



«Многодетной семьей считается семья, имеющая трех и более детей, статус устанавливается бессрочно и распространяется на семьи, признанные многодетными со дня вступления в силу указа президента, а также на семьи, которые были признаны в установленном порядке многодетными и не утратили статус на день вступления в силу указа президента [от января 2024 года], — сообщили в правительстве. — При этом предоставление мер социальной поддержки многодетной семье будет осуществляться до достижения старшим ребенком из трех младших несовершеннолетних детей возраста 18 лет или возраста 23 лет, при условии очного обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность».

В министерстве соцполитики уточнили, что неважно, на какой основе обучается ребенок — коммерческой или бюджетной. Решающей при назначении мер поддержки будет считаться очная форма обучения. Ежемесячная выплата в сумме 2089 рублей будет назначаться семьям, имеющим удостоверения многодетных, в беззаявительном порядке автоматически. Также дети из этих семей автоматически будут получать разовую выплату в 5000 рублей на подготовку ребенка к школе. Предоставление регионального семейного капитала будет осуществляться на основании заявления.

Если старший из трех детей достигнет предельного возраста (18 лет или 23 года при условии обучении по очной форме), семья будет считаться многодетной, но меры поддержки ей больше полагаться не будут.

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